Frederico Varandas a Record: «No início da época vamos ter a Academia nova. Não dá votos mas dá o futuro do Sporting»

Frederico Varandas concedeu uma grande entrevista a Record, onde abordou todos os temas da atualidade do Sporting. Neste vídeo, o presidente leonino fala das remodelações na Academia, no erro que foi terminar com a equipa B e na competição que existe nos sub-23. A não perder nas edições impressas de Record de sexta-feira e sábado, assim como no Record Premium!