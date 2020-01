A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku têm elevado a fasquia na Serie A. Os dois avançados de Juventus e Inter, respetivamente, são os melhores marcadores das suas respetivas equipas e estão entre os melhores do campeonato - apenas Immobile (Lazio) tem mais golos marcados (19, contra os 13 do português e os 14 do belga). [Vídeo: Omnisport]