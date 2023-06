Funeral do carismático Manuel do Laço junta centenas de pessoas

A carregar o vídeo ...

O funeral do carismático Manuel do Laço, conhecido adepto do Boavista, decorreu esta quarta-feira. A cerimónia contou com a presença de várias centenas de pessoas, entre as quais os ex-presidentes Valentim Loureiro, Álvaro Braga Júnior e Manuel Maio, para lá de Fary e Adelina Trindade Guedes, na qualidade de administradores da SAD axadrezada, realizou-se na Igreja do Santíssimo Sacramento, no Porto, e a derradeira despedida foi no cemitério de Agramonte.