Futebol brasileiro não para durante os jogos das seleções e Abel critica: «Não gosto, desvirtua a realidade desportiva»

Abel Ferreira deixou um reparo pelo facto de o futebol brasileiro não parar, aquando dos compromissos das seleções nacionais, após o empate com o RB Bragantino. O técnico do Palmeiras teve de recuar o médio Jailson para o eixo da defesa no jogo deste domingo, algo que admite voltar a fazer visto que alguns jogadores se vão juntar às respetivas seleções nacionais. [Vídeo: Youtube]