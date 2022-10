Futebol europeu com 48 jogadores formados no FC Porto: veja onde estão todos

A carregar o vídeo ...

Quando o tema é sobre a formação dos clubes, já se sabe que Benfica, Sporting e FC Porto aparecem em sempre em grande destaque. O Observatório do Futebol (CIES) publicou esta semana a lista de clubes que mais jogadores formou para os 31 principais campeonatos do futebol europeu. Já lhe mostrámos onde estão os jogadores formados pelas águias ; agora pode conferir onde andam os 'Made in Dragão'.