Futebol ou UFC? Argentinos levam luta na área a um outro nível

Os lances de bola parada, nomeadamente os cantos, costumam originar alguns desentendimento nas áreas, mas nada como aquilo que vimos este fim de semana na Argentina. No duelo entre Claypole e Deportivo Laferrere, da Primera C (sexta divisão), o árbitro fez vista grossa a um momento de verdadeiro UFC no interior da área e, para piorar as coisas, decidiu dar amarelo ao jogador que tinha acabado de... levar mais 'pancada'. A reação dos comentadores - afetos ao clube da casa -, traduz bem a situação...