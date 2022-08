A carregar o vídeo ...

Depois do enorme susto que sofreu na semana passada, Paulo Futre prometeu que ia deixar de fumar e, esta segunda-feira, reforçou a promessa, com um vídeo no qual mostra "cartão vermelho" ao tabaco. "Comigo estes não jogam mais. Nunca mais! Irradiados para a vida", disse o antigo internacional português.