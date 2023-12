A carregar o vídeo ...

Gabigol tem sido apontado ao Corinthians e o jogador não negou o interesse do clube paulista na entrevista que deu no podcast 'Podpah'. O avançado lembrou que tem contrato com o Flamengo até ao final de 2024 e que a conversa para renovar o contrato não avançou, pelo que a meio do próximo ano pode comprometer-se com outro clube. (Vídeo ESPN Brasil)