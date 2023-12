A carregar o vídeo ...

Gabigol contou no podcast PodPah que sofreu uma lesão num adutor durante uma eliminatória para o Mundial, em fevereiro do ano passado, e que jogou praticamente toda a época lesionado. "Não me lembro a última vez que joguei sem dores", referiu o avançado do Flamengo, que passou pelo Benfica. (Vídeo ESPN Brasil)