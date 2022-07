Gabriel Jesus continua de pé quente no Arsenal. O internacional brasileiro marcou um dos golos do triunfo dos gunners sobre o Everton, por 2-0, num particular disputado em Baltimore, nos Estados Unidos. Cédric Soares assistiu o ex-Manchester City para aquele que foi o terceiro golo do avançado em dois jogos pela equipa londrina. Saka fixou o resultado final ainda na primeira parte. [Vídeo: One Football]