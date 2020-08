Gaitán já fala à Sp. Braga: «É uma equipa que joga sempre para ganhar e é disso que necessito»

A carregar o vídeo ...

Nicolas Gaitán já deu, esta terça-feira, as primeiras declarações como mais recente reforço do Sporting de Braga para a nova temporada. Em declarações aos meios de comunicação do clube, o criativo argentino, ex-Benfica, afirmou estar ansioso por conhecer os seus companheiros e ajudar os minhotos, destacando a ideia vencedora da equipa. Também em declarações ao canal do clube, António Salvador, presidente do Sp. Braga, disse não ter dúvidas de que Gaitán irá acrescentar qualidade à equipa. [Vídeo: Sporting de Braga]