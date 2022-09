Galatasaray anuncia cinco reforços de uma assentada: Icardi e Juan Mata entre as novidades

A carregar o vídeo ...

Vestidos a rigor para uma temporada... digna de Hollywood. O Galatasaray apresentou esta quinta-feira cinco reforços para equipa principal de uma assentada, com Mauro Icardi (ex-PSG) e Juan Mata (ex-Manchester United) entre os grandes destaques. Rival de Jorge Jesus reforça-se com nomes 'de peso'. Recorde-se que hoje é o último dia do mercado de transferências na Turquia. [Vídeo: Galatasaray]