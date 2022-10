Galtier exalta-se com os jornalistas: «Mbappé deu a melhor resposta frente ao Benfica»

A carregar o vídeo ...

Christophe Galtier foi questionado sobre os rumores que dão conta de uma suposta vontade de Kylian Mbappé deixar o PSG, na antevisão ao jogo da 11.ª jornada da Ligue 1 com o Marselha, e exaltou-se perante os jornalistas. "Vocês fazem-me muitas perguntas. Falamos sobre futebol durante um minuto e meio em conferências de 10, 15 minutos. Não acreditam em mim, já que escrevem e dizem o contrário daquilo que eu digo. Quando digo 'Está tudo bem, as coisas estão bem no balneário, os jogadores dão-se bem, são sérios, profissionais, solidários'. Ninguém quer saber. Eu tenho muitos defeitos, mas sou muito honesto. Não minto", criticou o técnico do PSG, para depois se focar no avançado gaulês. "Mbappé deu a melhor resposta [frente ao Benfica]. Num jogo em que não estivemos a um nível alto, ele foi o melhor em campo. Foi eficaz, generoso e solidário. Em vez de falarem sobre o desempenho dele falam comigo sobre outra coisa. Não falei com Mbappé sobre esse boato, vi-o muito sério na preparação para o jogo com o Benfica e na recuperação para o jogo com o Marselha. Ponto final. Estou muito feliz e orgulhoso por ser treinadores destes jogadores e desta equipa", frisou. [Vídeo: RMC Sport]