João Gamboa, médio-defensivo do Estoril, elogiou o desempenho dos seus companheiros de equipa no embate com o Benfica. Em declarações na 'flash-interview' após o final do encontro, o jogador dos estorilistas assumiu que o golo canarinho já perto do fim acabou por dar justiça ao resultado (1-1). [Vídeo: VSports]