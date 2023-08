A carregar o vídeo ...

O avançado ganês Emmanuel Agyeman Duah, dos suecos do Eskilstuna, marcou este sábado pela segunda jornada consecutiva, fechando desta forma a vitória sobre o Skövde AIK, em jogo do segundo escalão do futebol sueco. Para lá do grande golo, fica a celebração... à Cristiano Ronaldo.