A carregar o vídeo ...

A imprensa espanhola constata, com alguma estupefação, que agora que chegou aos Estados Unidos Gareth Bale fala castelhano. Nos tempos em que esteve no Real Madrid o agora jogador do Los Angeles FC sempre se mostrou renitente em se expressar na língua de Cervantes, o que lhe valeu duras críticas por parte dos adeptos merengues. (Vídeo Los Angeles FC/Twitter)