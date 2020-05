A carregar o vídeo ...

Gareth Bale não tem dúvidas de que a prática de golfe ajuda-o numa série de váriaveis. Em entrevista concedida a Erik Anders Lang, no YouTube, o extremo galês do Real Madrid assumiu que a prática daquele desporto ajuda-o a manter-se mentalmente saudável, bem como distrair de tudo o que de mau acontece no futebol. [Vídeo: Omnisport]