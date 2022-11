Gary Neville: «A saída de Ronaldo do Man. United não devia acontecer desta forma»

A carregar o vídeo ...

Gary Neville, um dos visados na entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, explicou em declarações ao 'Football Daily' que não acredita que o português tenha sido aconselhado por alguém dizer as coisas que disse, nesta fase da época. O antigo jogador do Manchester United, agora comentador televisivo, recorda que defendeu, depois do jogo dos red devils com o Chelsea, que Ronaldo e o clube deviam sentar-se e resolver os problemas, pois era por demais evidente que algo estava a falhar. Neville confessa sentir-se desiludido e acrescenta que a saída do português de Old Trafford "não devia acontecer desta forma". (Vídeo Football Daily/Twitter)