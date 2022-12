A carregar o vídeo ...

Gary Neville, antigo internacional inglês, agora comentador televisivo, arrasou a arbitragem do brasileiro Wilton Sampaio no jogo dos quartos-de-final da, onde a seleção inglesa acabou por ser eliminada do Mundial. Neville disse aos microfones da 'Sky Sports' que a atuação do juiz foi "absolutamente horrível". (Vídeo Football Daily/Twitter)