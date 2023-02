A carregar o vídeo ...

Como tantas vezes sucede no futebol, Gary Neville foi esta sexta-feira alvo de insultos por parte da falange de apoio do Wolverhampton enquanto fazia o seu trabalho de comentador da Sky Sports. A diferença para o antigo defesa do Manchester United foi mesmo a forma como reagiu, o que lhe valeu até aplausos dos fãs da equipa comandada por Julen Lopetegui.