Gary Neville abordou aos microfones da Sky Sports a continuidade de Cristiano Ronaldo no Manchester United e considerou que tudo vai depender do novo treinador e do projeto que este tiver para a equipa. O antigo jogador dos red devils diz que português terá provavelmente de aceitar que não poderá estar em todos os jogos. (Vídeo Sky Sports)