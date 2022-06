Gavi tornou-se no domingo no mais jovem a marcar pela seleção espanhola, ao faturar diante da Rep. Checa com 17 anos e 304 dias. O jogador do Barcelona superou o anterior registo, de 17 anos e 311 dias, que estava na posse de Ansu Fati, seu colega de seleção e de clube, que de certa forma deu o mote nos dias prévios. (Vídeo: One Football)