Fernando Santos estreou-se este sábado no comando técnico do Besiktas e após o encontro com o Fatih Karagümrük, que a equipa do português venceu por 3-0, saudou os adeptos com a tradicional coreografia. Com a ajuda de Gedson Fernandes, o técnico deu o seu melhor... mas ainda tem de treinar um pouco mais!