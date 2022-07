Gedson Fernandes envolvido em golaço do meio-campo mas... da equipa adversária

A carregar o vídeo ...

Gedson Fernandes esteve envolvido num golaço no particular entre Besiktas e Sampdoria, mas para a equipa italiana. O médio português perdeu a bola quando ia receber um passe de um companheiro perto do meio-campo e Abdelhamid Sabiri aproveitou com um remate a mais de 35 metros da baliza, que apanhou o guarda-redes do Besiktas de surpresa, aos 37 minutos. Os turcos conseguiram, ainda assim, empatar a partida no segundo tempo, por Wout Weghorst (65').