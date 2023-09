A carregar o vídeo ...

Georgina Rodríguez é protagonista no videoclipe da música 'Energia Bacana', do cantor colombiano Sebastián Yatra, um vídeo de quase três minutos em que Cristiano Ronaldo surge a dançar com a namorada, uma imagem recuperada da série da Netflix da espanhola 'Soy Georgina'. (YouTube)