Georgina ofereceu este imponente Cadillac a Cristiano Ronaldo: dá para transportar toda a família

Georgina Rodríguez ofereceu a Cristiano Ronaldo no 37.º aniversário do craque um Cadillac Escalade, um imponente carro com sete lugares, que dá para transportar os filhos do jogador do Manchester United, pelo menos até ao nascimento dos gémeos... A 'máquina', um 4x4 com 5,5 metros de comprimento, tem um motor com 420 cavalos de potência. Nos Estados Unidos, as versões topo de gama custam mais de 100 mil dólares. (Vídeo Instagram)