A namorada de Cristiano Ronaldo recordou a visita à box da Ferrari no GP do Mónaco em maio do ano passado, na companhia do internacional português e de Cristianinho. Georgina Rodríguez partilhou nas stories do seu Instagram imagens dessa tarde, publicadas pelo empresário Samy Sass, em que o futebolista também esteve com o campeão mundial Lewis Hamilton