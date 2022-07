Georgina Rodríguez de tanga e saltos altos: namorada de Cristiano Ronaldo arrasa em vídeo

A carregar o vídeo ...

Arrasou! Georgina Rodríguez partilhou este sábado, nas redes sociais, um vídeo no qual surge a desfilar com uma tanga e de saltos altos, naquela que tudo aponta ser uma campanha publicitária. As imagens da namorada de Cristiano Ronaldo geraram de imediato muitas reações elogiosas: de "que mulherão" a "canhão" ou "deslumbrante", a manequim espanhola recebeu muitos aplausos [Vídeo Instagram Georgina Rodríguez]