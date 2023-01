Gerard Piqué e 'ex' de Cristiano Ronaldo cruzam-se em Paris

A carregar o vídeo ...

Gerard Piqué esteve em Paris a assistir ao jogo da NBA que colocou frente a frente os Chicago Bulls e os Detroit Pistons e cruzou-se no pavilhão com Irina Shayk, modelo russa que foi namorada de Cristiano Ronaldo, com quem tirou uma fotografia. O encontro, ainda que fugaz, foi amplamente falado em alguns 'programas cor de rosa' em Espanha. Recorde-se que o antigo defesa do Barcelona separou-se de Shakira e está agora numa relação com Clara Chía, uma funcionária da sua empresa. (Vídeo Twitter)