Gerrard marcou ao Celtic, celebrou na cara dos escoceses e... aconteceu isto

Anfield recebeu este sábado um jogo de estrelas entre antigas figuras do Liverpool e do Celtic, que os ingleses venceram por 2-0. Um dos golos foi marcado por Steven Gerrard, lenda do clube red e antigo treinador do Rangers. Ora, na hora de celebrar, o antigo médio decidiu festejar junto aos escoceses e acabou por ser alvo do lançamento de alguns objetos das bancadas. Era a 'brincar'... mas rivalidade nunca se esquece.