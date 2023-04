Gesto de fair play na Noruega: Avançado interrompe contra-ataque após lesão de adversário

A carregar o vídeo ...

Diretamente da Noruega chegou este domingo um grande gesto de fair play. Tudo aconteceu ao minuto 22 da partida entre Odd e Brann, da 2.ª jornada do campeonato, numa altura em que os forasteiros (que perderam o jogo por 2-0) seguiam em contra-ataque, numa situação de um para um, quando Sondre Solholm, defesa do Odd, lesionou-se durante a corrida. Bard Finne, avançado do Brann que seguia com a posse da bola, parou de imediato para ser dada a assistência ao adversário, um gesto que foi apreciado pelos restantes jogadores do Odd (e por Record também!). [Vídeo: TV2 Sport]