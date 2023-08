Gesto de Vlahovic encanta adeptos da Juventus: sérvio grita com adeptos por causa de camisola

A carregar o vídeo ...

Dusan Vlahovic é um dos jogadores mais acarinhados pela falange de apoio da Juventus e é por gestos destes que tal sucede. Este domingo, depois do empate diante do Bolonha, o avançado sérvio foi perto da bancada na tentativa de entregar a sua camisola a um adepto específico. Quando viu que uma outra pessoa se tinha aproveitado da situação e apanhado a camisola, decidiu saltar o placard publicitário e insistir para que esta chegasse ao seu destinatário.



Nas redes sociais, o adepto em causa reconheceu e agradeceu o gesto. "Depois do jogo, o Dusan reconheceu-me e atirou-me a sua camisola. Naquele momento, 3 ou 4 pessoas tentam tirar-me a camisola. E teriam conseguido se não fosse o Dusan, que gritou 'é dele, é dele, deixem-na'", escreveu o adepto em causa.