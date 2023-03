Gesto de Weghorst antes do Liverpool-Man. United dá que falar em Inglaterra

A carregar o vídeo ...

O gesto de Wout Weghorst no túnel de acesso ao relvado de Anfield, minutos antes do apito inicial do Liverpool-Manchester United (7-0) está a dar que falar em Inglaterra. Antes de subir ao relvado, o avançado, que está cedido pelo Burnley aos red devils, tocou na placa onde está escrito "This is Anfield", tal como fazem muitos dos jogadores do Liverpool. Quem não poupa o internacional holandês são os adeptos do emblema de Manchester, que até pedem a sua demissão. Há até quem lembre que Weghorst foi adepto do Liverpool quando era mais novo e que, em 2018, admitiu que sonha jogar pelos reds desde criança.