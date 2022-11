Gianni Infantino: «Hoje sinto-me qatari, árabe, africano, gay, deficiente, trabalhador migrante...»

A carregar o vídeo ...

No discurso de abertura do Mundial'2022, Gianni Infantino disse compreender o que sentem as pessoas atingidas pela discriminação do regime do Qatar pois, segundo o presidente da FIFA, ele próprio já foi alvo de "bullying".



"Hoje sinto-me qatari; hoje sinto-me árabe; hoje sinto-me africano; hoje sinto-me gay; hoje sinto-me deficiente; hoje sinto-me um trabalhador migrante... (...) Claro que não sou qatari, árabe, africano, gay ou deficiente. Mas sinto-me como tal, pois sei o que é ser discriminado, alvo de bullying, como estrangeiro num país diferente. Em criança, na escola, o que fazes? Olhas para o chão e vais para o quarto chorar. Depois tentas criar lanços e fazer amizades. Não começas com acusações, lutas ou insultos. Tentas fazer uma ligação. É isto que deveríamos estar a fazer."