Gilberto ri-se da comparação com Roberto Carlos: «Nem 10 por cento...»

Gilberto mostrou-se feliz pelo golo que abriu caminho à vitória na Polónia, ante o Dínamo Kiev, e foi instado a comentar as comparações com Roberto Carlos e a alcunha 'Gilberto Carlos', conferida pelo artista e motion designer 'Insónias em Carvão'. "[Não dá para comparar] nem 10 por cento...", atirou o também lateral brasileiro sobre o craque que alinhou no Real Madrid. [Vídeo: TNT Sports Brasil]