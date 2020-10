A carregar o vídeo ...

Joan Román, que passou pelo nosso país ao serviço de Sp. Braga e Nacional da Madeira, está a ser um dos futebolistas mais falados do dia depois de ter mudado oficialmente o nome para Goku, personagem do Dragon Ball. O jogador que está atualmente ao serviço do MKS Miedz Legnica já tinha esta ideia em mente, conforme explicou ao canal oficial do clube recentemente.