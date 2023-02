Golaço de Bernardo Silva insuficiente: o resumo do Nottingham-Man. City

A carregar o vídeo ...

Nottingham Forest e Manchester City empataram () este sábado, no duelo entre as duas equipas a contar para a ronda 24 da Premier League. Bernardo Silva fez o gosto ao pé com um grande pontapé, mas o 'tiro' do internacional português foi insuficiente para dar os três pontos aos comandados por Pep Guardiola. Os melhores momentos do encontro para ver (ou rever) neste resumo alargado. [: ELEVEN Portugal]