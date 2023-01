A carregar o vídeo ...

Sem Luís Castro no banco (o técnico estava na bancada), o Botafogo perdeu este domingo diante do Audax Angra na 1.ª jornada do estadual carioca, mercê de um golo incrível de Higor Leite. Do meio campo, o primo de Kaká surpreendeu tudo e todos e deu os 3 pontos à sua (modesta) equipa.