Golo aos 90'+6 trama Paris SG diante do Reims: veja o resumo do jogo

O Stade de Reims surpreendeu esta noite na capital, ao empatar a um golo diante do Paris SG, isto num jogo no qual conseguiu o tento da igualdade aos 90'+6, por intermédio de Folarin Balogun. Foi um final de jogo de todo inesperado para os homens da capital, que depois do golo de Neymar (aos 51'), viram Verratti ser expulso - o italiano tinha entrado ao intervalo para o lugar de Vitinha. Jogaram meia hora com menos um, viram um golo ser-lhes anulado e acabaram mesmo por deixar escapar 2 pontos. Além de Vitinha, Danilo e Renato Sanches atuaram na segunda metade.