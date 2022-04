Golo de guarda-redes aos 90'+4 acaba em invasão e 'batalha campal' no Kosovo

A carregar o vídeo ...

O jogo deste domingo entre Gjilani e Ballkani, do campeonato do Kosovo, ficou marcado por incidentes lamentáveis. A equipa da casa, que perdia por 1-0 aos 90'+4 minutos, conseguiu o empate já em cima do apito final com um golo do seu guarda-redes, o que originou uma invasão no relvado e uma autêntica 'batalha campal' que acabou da pior maneira. O encontro foi interrompido e, segundo a imprensa local, uma pessoa foi detida depois de ter agredido um dos jogadores dos visitantes.