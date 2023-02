Golo de jogador amputado é candidato a Prémio Puskas: veja aqui o grande movimento de Marcin Oleksy

A carregar o vídeo ...

Marcin Oleksy é um dos três candidatos a conquistar o galardão de golo do ano. O desconhecido jogador polaco faz concorrência a Richarlison (Brasil) e Payet (Marselha) para levar o Prémio Puskas, entregue pela FIFA, para casa. No caso de Oleksy, a acontecer, seria histórico. Tudo porque este jogador que brilhou com um pontapé de bicicleta atua num campeonato para atletas amputados, uma novidade, desde logo, entre os três finalistas.