O golo solitário de Rafael Leão frente à Fiorentina garantiu a vitória do Milan, na 35.ª ronda da Serie A, e foi fundamental para os rossoneri continuarem na liderança da tabela classificativa. O momento decisivo do encontro levou um comentador italiano afeto ao Milan à loucura: "Leão! É o momento mais bonito do Mundo! Rafael Leão, eu sabia!", gritou, visivelmente emocionado o comentador. [Vídeo: OneFootball]