Golo de Rúben Neves apura Al Hilal para os 'quartos' da Taça dos Clubes Campeões Árabes: veja o lance

Um golo de Rúben Neves garantiu a vitória do Al Hilal de Jorge Jesus, por 2-1, diante dos marroquinos do Wydad, em jogo da 3.ª jornada do Grupo B da Taça dos Clubes Campeões Árabes. O internacional português fez balançar as redes adversárias aos 66 minutos e deu a primeira vitória na competição ao clube saudita, que assegurou o 2.º lugar do grupo, com quatro pontos, e a consequente passagem aos 'quartos' da prova. [Vídeo: Twitter Al Hilal]