Aos 74' do Santa Clara-Marítimo, Pedro Pacheco fez o 2-1 final para os açorianos aproveitando um erro do guarda-redes maritimista Amir que, após desviar a bola num livre, pensou que esta tinha ido para fora e desistiu da jogada. O facto de estar contra o Sol também terá contribuído para o erro do guardião, num momento caricato.