Golos, casos e muito mais: o resumo do Sporting-Sp. Braga

O Sporting passou com distinção no primeiro teste de fogo deste campeonato. Os leões foram a casa do Sp. Braga vencer por 2-1 com os golos de Jovane e Pote a serem decisivos. Os minhotos entraram na segunda parte com o objetivo de dar a volta ao jogo, mas o 2-0 atirou-os ao chão. Contudo, a equipa da casa ganhou esperança com a expulsão de Matheus Reis, a 10 minutos do fim. Abel Ruiz ainda reduziu, mas já foi tarde demais. Os três pontos vão para Alvalade.