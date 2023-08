A carregar o vídeo ...

Através das redes sociais, o Benfica partilhou um vídeo de despedida dedicado a Gonçalo Ramos, no qual recorda os vários golos que o agora jogador do Paris SG marcou no clube da Luz desde a formação até à equipa principal. Não faltaram também as imagens na celebração do título, em pleno Estádio da Luz.