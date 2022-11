Gonçalo Alves e o duelo com a França: «Vale o acesso a uma final e vamos estar preparados»

A carregar o vídeo ...

Autor de dois dos 10 golos apontados por Portugal frente à Alemanha, Gonçalo Alves foi o internacional que marcou presença na conferência de imprensa após o embate dos quartos de final. Estas foram as declarações do jogador da Seleção Nacional, que serviram também de antevisão ao duelo com a França (hoje, às 22:30 de Portugal Continental) nas meias-finais do Campeonato do Mundo de hóquei em patins. [Vídeo: Direitos Reservados Record]