Gonçalo Fernandes sem dúvidas: «Amorim vai voltar a vencer na Luz»

Caso vença, Rúben Amorim entra para a história do Sporting. É que com duas vitórias no Estádio da Luz - em dezembro de 2021 por lá triunfou, por 3-1 – o português tornar-se-á o primeiro treinador da história do clube de Alvalade a conseguir fazê-lo na nova casa da águia. E Gonçalo Fernandes, empresário e filho de Abílio Fernandes, antigo vice-presidente sportinguista, não tem dúvidas de que tal se vai confirmar: "Tenho a certeza absoluta que Amorim vai voltar a vencer. Não vamos só ganhar, vamos convencer." A Record, o sócio acrescenta que esta temporada "o campeonato será do Sporting". Gonçalo Fernandes acredita que a chave do sucesso que os leões têm tido no arranque de época deve-se muito ao facto de o clube ter feito "contratações minuciosas, com jogadores de qualidade" no último mercado de transferências