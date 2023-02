A pouco mais de cinco minutos para os 90', Gonçalo Ramos encontrou a frieza necessária para, no interior da grande área do Boavista, 'sentar' Sasso com uma simulação e depois tirar a bola do raio de ação de Bracali para o 2-1. Gilberto, que havia marcado o primeiro golo do jogo, está na assistência para o avançado português.