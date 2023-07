A carregar o vídeo ...

Gonzalo Plata dificilmente podia ter sonhado com uma melhor estreia no Al Sadd. Diante do Al Hilal, em jogo da Taça dos Clubes Campeões Árabes, o equatoriano ex-Sporting fez nos descontos o golo que valeu a vitória por 3-2 à sua equipa.